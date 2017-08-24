Плановый урожай ожидается в Иркутской области

В Иркутской области в 2017 году ожидается плановое получение урожая по всем сельскохозяйственным культурам. Об этом сообщил 25 августа на заседании регионального правительства министр сельского хозяйства Илья Сумароков. В нынешнем году поставлена задача произвести не менее 792 тыс. тонн зерна (на 2,6% больше, чем в прошлом году), 620 тыс. тонн картофеля (на 2% больше), 170,7 тыс. тонн овощей (на 7,3% больше), заготовить на одну условную голову скота не менее 23 центнеров кормов. По данным пресс-службы министерства, хорошие виды на урожай в Нижнеудинском, Тулунском, Куйтунском районах.

На поддержку АПК запланировано направить 2,5 млрд рублей. На 1 августа перечислено 1,8 млрд рублей (73,8% от запланированной суммы), при этом до начала посевной кампании было выплачено субсидий на 40% больше, чем в прошлом году. «Это позволило провести посевную кампанию на хорошем уровне. Во всех категориях хозяйств посеяно 428,9 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, что на 21,2 тыс. га выше уровня прошлого года, кормовые культуры размещены на площади 206,5 тыс. га. Под урожай засеяно элитными семенами 15% посевов сельскохозяйственных культур. Это один из самых высоких показателей среди российских регионов», – подчеркнул министр.

Уборочная уже началась. По состоянию на 23 августа заготовлено 80,3 тыс. тонн сена, 179,2 тыс. тонн сенажа, 74,6 тыс. тонн силоса. Обмолочено зерновых и зернобобовых культур на 38,4 тыс. га (на 19,9 тыс. га больше уровня прошлого года), намолочено 82,5 тыс. тонн (на 41 тыс. тонн больше уровня прошлого года), урожайность составляет 21,5 ц/га.

«Для исполнения поручения губернатора предоставляется субсидия на проведение культуртехнической мелиорации земель сельхозназначения, по ставке 2 400 рублей на один гектар введенной в оборот пашни. Эта работа развернута во всех районах. По данным на вчерашний день подготовлено для посева в 2018 году залежных земель на площади 27,2 тыс. гектаров», – отметил Илья Сумароков.