Плацкартные вагоны на ВСЖД стали популярны из-за скидок

Начиная с середины лета 2017 года, на ВСЖД отмечен рост популярности плацкартных вагонов. Как отмечают специалисты Восточно-Сибирского филиала АО «ФПК» на рост пассажиропотока в регулируемом сегменте повлияли специальные предложения на билеты, сообщает 22 сентября пресс-служба ВСЖД.

С 1 июня по 31 августа пассажирами стали почти 73 тыс. детей в возрасте от 10 до 17 лет. Акция «Путешествуй в каникулы», предоставлявшая скидку 50% на проезд в плацкартных и общих вагонах, а также в вагонах для сидения, позволила увеличить количество юных пассажиров на 4,3% по сравнению с летом прошлого года.

С начала предоставления скидки до 40% в плацкартных вагонах с 17 июля по 19 сентября перевезено около 123 тыс. пассажиров, популярность выросла на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Акция «Бархатный сезон» продлится до 16 декабря: пассажиры плацкартных вагонов могут оформить билеты со скидкой 40%. Тариф на билеты в купейные вагоны устанавливается из расчета 1 рублей за 1 км.

С 16 августа пассажиры с ограниченными физическими возможностями могут приобретать билеты в специальные купе за половину их стоимости.

Подробную информацию о действующих специальных предложениях и акциях можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».