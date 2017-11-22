Питомник «К-9» готовит поисковую собаку для отправки в Сирию

Питомник «К-9» в Иркутске подготовит для отправки в Сирию служебную собаку, ориентированную на поиск мин и взрывчатых веществ. Как рассказал «Байкал Инфо» 22 ноября 2017 года руководитель питомника Вячеслав Славин, подготовку гладкошерстного метиса лабрадора по кличке Рассел проводит чемпион России по спортивно-прикладной дрессуре иркутянка Елизавета Славина. «Двадцатидвухлетний опыт работы по дрессуре таких собак в нашем питомнике поможет подготовить служебную собаку, так необходимую для текущего момента в Сирии», - пояснил руководитель учреждения.

С помощью обученной в Иркутске собаки планируется вести разведку минных полей, дорог и путей, искать мины и заряды взрывчатых веществ в различных оболочках, на различной глубине установки, вести разминирование населённых пунктов и отдельных объектов, сплошное разминирование местности.

Собака будет подготовлена к весне 2018 года, после чего ее отправят в Сирию. Это совместный проект питомника «К-9» и областного ДОСААФ России.