Письмо в поддержку ИГУ написали депутаты Законодательного собрания

Источник: Байкал Инфо
15/03/2017 - 16:17

Обращение министру образования и науке РФ Ольге Васильевой о поддержке Иркутского государственного университета, который участвует в конкурсе на создание опорных вузов, направят Законодательного Собрания Иркутской области. Такое решение было принято на сессии ЗС 15 марта 2017 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как напомнила председатель комитета по социально-культурному законодательству ЗС Ирина Синцова, вопрос широко обсуждался на заседании комитета. «Говоря о развитии нашего университета, мы говорим о развитии всего региона. Безусловно, Приангарью, как студенческой столице Восточной Сибири, такой вуз федерального уровня необходим», – подчеркнула она.

Ректор ИГУ Александр Аргучинцев рассказал о состоянии университета и последних изменениях в его структуре, научной работе вуза, успехах на международном уровне, студенческой жизни. Он отметил, что после фактического присоединения к ИГУ в 2014 – 2016 годах двух ранее независимых вузов – Восточно-Сибирской государственной академии образования и Иркутского государственного лингвистического университета вуз лидирует в регионе по количеству студентов очной формы обучения, а количество бюджетных мест за последние 4 года было увеличено на 30 %. ИГУ является единственным вузом региона, которые готовит педагогические кадры, единственным вузом, где ведётся полноценная лингвистическая подготовка (11 иностранных языков, включая основные языки стран АТР).

В своём обращении министру образования и науки РФ депутаты подчеркивают, что ИГУ на протяжении многих лет является центром фундаментальных научных исследований, основой для формирования кадрового состава Иркутского научного центра  СО РАН, центром гуманитарных исследований и социальных инноваций. В обращении также отметили, что проект программы развития ИГУ в полной мере отвечает целям социально-экономического развития региона и требованиям, предъявляемым к проектам программ развития опорных университетов, в частности предусматривая: комплексную модернизацию системы педагогического и лингвистического образования;  развитие вертикально интегрированных структур естественнонаучного, инженерного и социально-гуманитарного образования; развитие системы прорывных научных исследований в важных для региона областях (изучение биоразнообразия и биоресурсов уникального озера Байкал, комплексный мониторинг экологической ситуации, новые химические технологии и т.п.);  развитие инновационной системы, в том числе разработку и внедрение экологически чистых технологий и разработок; развитие общего научно-образовательного пространства с институтами СО РАН; модернизацию научно-просветительской деятельности; научно-методическое и психологическое обеспечение региональной системы образования и ряд других направлений. Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области полагают, что реализация программы развития вуза внесет реальный существенный вклад в социально-экономическое развитие нашего региона.

Александр Аргучинцев поблагодарил депутатов, а также губернатора Иркутской области за поддержку Иркутского государственного университета. Заявку ИГУ повезёт в Москву 17 марта.

Метки: Общество, Аргучинцев Александр, Иркутская область, Иркутский государственный университет, Левченко Сергей, Опорный вуз в Иркутской области, Синцова Ирина, Брилка Сергей, Образование
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