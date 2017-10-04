Пианист Иркутской филармонии Михаил Клейн умер во время концерта

Источник: Байкал Инфо
04/10/2017 - 11:08

На концерте в органном зале Иркутской филармонии 3 октября 2017 года прямо за исполнением произведения на рояле умер заслуженный артист России Михаил Клейн. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил начальник управления культуры администрации Иркутска Виталий Барышников. «По иронии судьбы в зале было много врачей, и они делали все возможное, чтобы запустить остановившееся сердце. Но, увы, скорая ехала до органного зала более 40 минут», - написал очевидец происшествия.

Михаил Клейн родился 16 октября 1945 года. В 1972 окончил Московскую консерваторию по классу профессора В. К. Мержанова и Б. Я. Землянского. После учёбы вернулся в Иркутск, творческую деятельность начал солистом Иркутской областной филармонии, сообщает Иркипедия. 

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Метки: Барышников Виталий, Иркутская областная филармония, Культура, Музыка, Память, Иркутск
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