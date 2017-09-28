Первый в Сибири детский хоспис создан в Иркутске

Первый детский хоспис на территории Сибирского федерального округа откроется в октябре 2017 года в Иркутске по адресу: бульвар Рябикова, д. 10Б. Как сообщает 28 сентября 2017 года пресс-служба правительства Иркутской области, учреждение рассчитано на 25 коек для пациентов от 1 года до 18 лет. Палаты оснащены необходимым оборудованием и мебелью. В здании есть медицинские кабинеты, кабинет психологической разгрузки, зал отдыха с игровыми модулями и столовая для пациентов и их родственников.

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский областной хоспис» открыто для создания оптимальных условий жизни детям, которые страдают тяжелыми неизлечимыми заболеваниями, и оказания помощи членам их семей. Медицинская помощь в учреждении будет оказываться бесплатно. Детский хоспис будет оказывать стационарную и выездную медицинскую паллиативную помощь на дому в Иркутске, Шелехове и в близлежащих населенных пунктах Иркутского района. Для этого в учреждении создана выездная служба. В ее составе - врачи педиатры, неврологи, средний медицинский персонал, психологи и социальные работники.

При оказании паллиативной помощи руководство созданного детского хосписа планирует взаимодействовать с медицинскими организациями, социальной службой региона, с волонтерскими, благотворительными организациями и фондами.

«Востребованность паллиативной помощи детям очевидна. Пациенты с тяжелыми заболеваниями должны получать комплексную психосоциальную и медицинскую помощь, - сказал во время посещения детского хосписа министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко.- Медицинский персонал учреждения подготовлен для оказания паллиативной медицинской помощи. Врачи педагоги и средний медицинский персонал прошли обучение в Москве и Санкт-Петербурге».

На создание детского хосписа в бюджете региона было предусмотрено более 7,6 млн рублей, из них 3 млн рублей направлено на приобретение медицинской техники и мебели. В частности закуплены аппарат искусственной вентиляции легких, прикроватные мониторы, спирограф, электрокардиограф, инфузоматы, функциональные кровати, расходные материалы.

«Мы постарались максимально приблизить обстановку к домашней. Весь персонал будет работать в цветной, яркой одежде. Мы хотели бы оказывать помощь, в том числе психологическую не только ребенку, но и семьям, в которых проживают и воспитываются наши пациенты», - отметила главный врач ОГБУЗ «Иркутский областной хоспис» Ольга Ермакова.

Фото с сайта правительства Иркутской области.