Первый в России музей мышьяка открылся в Свирске

Торжественное открытие музея мышьяка состоялось в Свирске 10 ноября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Экспозиция состоит из пяти частей. В первом зале представлена история применения мышьяка как яда: фигуры знаменитых отравителей эпохи позднего Средневековья. Второй зал – лаборатория, где сосредоточена научная информация о химическом элементе, его соединениях, сферах применения. В третьем зале музея отражены история Ангарского металлургического завода и процесс производства триоксида мышьяка. Четвёртый зал - история ликвидации остатков завода и отходов производства. Пятый зал – место общения, обсуждения увиденных экспозиций. Предполагается, что музей будет принимать до 2 тыс. посетителей в год, здесь планируется проведение мероприятий экологической направленности.

«Думаю, что этот музей будет интересен туристам. Это новый объект показа промышленного туризма. В Иркутской области есть потенциал развития этого направления. На семи предприятиях разработаны экскурсионные программы для туристов. В Братске можно посетить производственные площади группы компаний «Илим», Братский алюминиевый завод, в Иркутске – музей Иркутской гидроэлектростанции и музей корпорации «Иркут», в Ангарске – фабрику мороженого «Ангария» и хлебозавод «Каравай». Организована автобусная экскурсия «Свирск без мышьяка», – отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

В 2016 году проект по созданию экспозиции «Ликвидация» стал победителем XIII грантового конкурса музейных проектов «Меняющийся музей в меняющемся мире» благотворительного фонда Владимира Потанина в номинации «Музейный старт». «Ежегодно в наш фонд поступает около 700 заявок на соискание грантов только от организаций. Средства получают 50 из них. Этот проект, хотя бы потому что он получил поддержку, уже можно назвать уникальным. Сейчас главное, как его будут развивать. Музей может стать площадкой для обсуждения для всех, кто работает с темой экологии», - сказала директор программ благотворительного фонда Ирина Лапидус.

Справка. Ликвидация отходов мышьяка в Свирске - первое мероприятие в РФ, выполненное в соответствии с требованиями Минпромторга, из десяти, предусмотренных реализацией программы «Национальная система химической и биологической безопасности РФ». Музей создан для тиражирования успешного опыта и предоставления площадки для обсуждения и обучения детей и молодёжи.