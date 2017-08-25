Первый туристический маршрут создали в Свирске

В Свирске разработан первый туристический маршрут, который предназначен для людей всех возрастов и включает в себя экскурсию с гидом, поездку на автобусе «Ретро-кафе на колесах» с посещением смотровой площадки «Лебеди», зооуголка и Центрального парка культуры и отдыха. Продолжительность тура - 4,5 часа, сообщает 25 августа 2017 года агентство по туризму Иркутской области.

С обзорной площадки туристы смогут полюбоваться великолепным видом на окрестности, рассмотреть городские улицы, храм Благовещенья Пресвятой Богородицы, отсюда отлично видна панорама города, Ангара и промышленная зона. В экскурсию также входит посещение первого в Иркутской области парка бетонных скульптур, который появился после проведения фестиваля «Творимир» в прошлом году. Туристов также ждётпосещение площади ФОК «Олимп», где можно поиграть большими уличными шашками и шахматами, представленными в виде фигур солдаты французской и российской армии времён Отечественной войны 1812 года. Запланировано посещение мемориала «Память» и сквера воинов-интернационалистов, а также катание на пароме по Ангаре.

По вопросам организации экскурсии нужно обращаться в администрацию Свирска по телефону 8 (39573) 2-18-88 или адресу электронной почты tour@svirsk.ru. Стоимость – 700 рублей с человека.

