Первый магазин «Леруа Мерлен» открывается в Иркутске

Первый гипермаркет товаров для строительства и отделки помещений известной сети «Леруа Мерлен» открывается в Иркутске 10 октября 2017 года. Как сообщалось ранее, для этого было построено большое здание с парковкой в Ленинском районе.

«Леруа Мерлен» - международная компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Компания была основана в 1923 году на севере Франции, занимает первое место в Европе по товарообороту. Первый магазин «Леруа Мерлен» в России начал работать в 2004 году в Московской области. В настоящее время открыто уже 56 гипермаркетов.