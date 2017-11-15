Первый городской форум молодежи пройдет в ноябре в Иркутске

Первый городской форум молодежи пройдет в Иркутске с 17 по 24 ноября 2017 года. Как 15 ноября сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на советника мэра Иркутска по молодежной политике Ивана Смолкина, участие в нем примут около одной тыс. студентов вузов, представителей молодежных объединений, клубов и организаций.

«Форум призван объединить различные молодежные проекты, стать стартом для их успешной реализации в нашем городе, – отметил Иван Смолкин. – Это первый форум, и мы хотим сделать его традиционным».

Для участников форума пройдут мастер-классы, семинары, школа лидера, конкурс студенческих общежитий и грантовый конкурс социальных проектов. На реализацию лучших социальных проектов в городском бюджете на следующий год предусмотрено около 500 тысяч рублей. «К сожалению, не все умеют правильно писать гранты. О том, как это сделать участникам форума расскажет консультант федерального агентства «Росмолодежь» Юрий Перфильев, – отметил начальник отдела по молодежной политике администрации Иркутска Александр Шапочкин. – Ребят также будут учить тому, как правильно продвигать свой проект в социальных сетях, как проводить деловые переговоры и многому другому. Пройдут различные дискуссионные мероприятия, на которых обсудят перспективы развития молодежного самоуправления, патриотического движения, поддержку волонтерских организаций и проектов, продвижение творческой молодежи».

Завершится молодежный форум 24 ноября подведением итогов конкурсов и награждением стипендиями мэра лучших студентов Иркутска. Иван Смолкин также отметил, что во время форума будут выбраны самые активные ребята – будущие кандидаты в молодежную мэрию. Выборы нового состава, в том числе и молодежного мэра, планируется провести в декабре этого года. Впоследствии представители молодежной мэрии могут попасть в кадровый резерв администрации Иркутска.

Для участия в мероприятиях первого городского форума молодежи необходимо зарегистрироваться на сайте АИС «Молодежь России»: www.ais.fadm.gov.ru. Также информацию можно получить в соцсети: vk.com/molodeg38. Справки по телефону: 520-197.

Фото с сайта администрации Иркутска.