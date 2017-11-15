Первый форум организаторов детского отдыха Приангарья пройдет осенью 2018 года

Первый региональный форум организаторов детского отдыха пройдет осенью 2018 года в Иркутской области. Как 15 ноября 2017 года сообщила пресс-служба областного правительства, такое решение было принято на заседании межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей Иркутской области.

«Детскую оздоровительную кампанию 2017 года можно считать успешной. Плановые показатели достигнуты – не допущено снижения количества оздоровительных учреждений, а также количества отдохнувших в них детей», – подчеркнула заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова. По ее словам, за время кампании в организациях с 2-5-разовым питанием отдохнул 131 691 ребенок, в том числе 55 452 – в лагерях с дневным пребыванием, 43 811 детей – в загородных стационарных лагерях, 19 714 – в оздоровительных лагерях на базе санаториев, 9 708 детей – в оздоровительных палаточных лагерях, 3 006 – в лагерях труда и отдыха. Около 100 тысяч детей побывали на экскурсиях и в походах.

В период осенних школьных каникул в стационарных оздоровительных учреждениях отдохнули 1 762 ребенка, в том числе в санаториях – 913 детей, в круглогодичных детских лагерях – 849 детей. До конца года в круглогодичных оздоровительных учреждениях побывают еще около 800 детей.

Опытом проведения форума лучших практик летней оздоровительной кампании 2017 года поделилась заместитель мэра Черемхово по социально-культурным вопросам Елена Бокаева. Она рассказала, что в форуме приняли участие руководители стационарных детских оздоровительных учреждений, лагерей с дневным пребыванием, организованных на базе школ, представители исполнительной власти, муниципальных образований, специалисты учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты. В работе позиционной площадки форума приняли ребята, которые отдыхали в лагерях. Межведомственная комиссия решила, что необходимо продолжить внедрять лучшие практики оздоровительных учреждений.

Говоря о планах и задачах на детскую оздоровительную кампанию 2018 года, Валентина Вобликова отметила, что необходимо не допустить закрытия и перепрофилирования детских учреждений, продолжить работу по укреплению материально-технической базы и созданию безопасных условий для отдыха детей, своевременно подготовить детские учреждения, не допустить снижения численности детей. Эту работу важно начинать уже сейчас. Кроме того, на протяжении всего года нужно актуализировать сведения реестра оздоровительных учреждений, информировании родителей о возможности получения путевок, уделить внимание содержательной составляющей оздоровительных смен.

Фото с сайта правительства Иркутской области.