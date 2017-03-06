Первых пациентов проданная Иркутской области медсанчасть в Саянске примет 12 апреля

Открытие медико-санитарной части, ранее принадлежащей АО «Саянскхимпласт», а сейчас приобретённой в собственность Иркутской области, запланировано на 12 апреля 2017 года. Об этом 2 марта заявил главврач Саянской городской больницы Роман Конякин во время выездного заседания комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного собрания в Саянске. По его словам, из-за смены собственника и прохождения необходимых экспертиз медсанчасть с 16 января и до настоящего времени не обслуживает пациентов. «Сейчас здание проходит санитарно-эпидемиологическое исследование территориального отдела Роспотребнадзора по Иркутской области. После получение заключения пакет документов будет передан в лицензионный отдел министерства здравоохранения Иркутской области», – сказал главврач.

Напомним, в конце прошлого года Законодательное собрание Иркутской области приняло решение о приобретении медсанчасти АО «Саянскхимпласта» за 97 млн рублей и передаче её в структуру больницы Саянска. На освобождающихся площадях медсанчасти (4,2 тыс. кв. м) больница планирует организовать работу стоматологического, рентгенологического, физиотерапевтического отделений, дневного стационара, клинико-диагностической лаборатории, а также открыть отделение медицинской профилактики и женскую консультацию.

Председатель комитета по здравоохранению ЗС Андрей Лабыгин, а также депутат Владислав Буханов посетили медицинское учреждение и отметили, что оно находится в хорошем состоянии. Однако мэр Саянска Олег Боровский отметил, что необходимо обратить внимание на отсутствие доступной среды для маломобильных групп граждан и вентиляции в кабинетах. Как сообщил Роман Конякин, приобретение медсанчасти было необходимо, поскольку с момента её закрытия Саянская городская больница дополнительно стала обслуживать 4,2 тыс. человек, поэтому образуются большие очереди. Всего городская больница обслуживает 30 тыс. взрослых и 6 тыс. детей, среди которых не только жители Саянска, но и ближайших территорий. Он также отметил, что из 99 работников медсанчасти 54 сейчас трудоустроены в городскую больницу, часть вышли на пенсию, некоторые перешли работать в другие медучреждения.

«Мы приобрели достаточно качественное помещение с оборудованием. Безусловно, если строить такое помещение заново и комплектовать по современным требованиям, то на это потребуется не одна сотня миллионов, – прокомментировал Андрей Лабыгин. – Сейчас надо сделать всё, чтобы больница скорее заработала. Тем не менее, нам назвали дату – 12 апреля – когда первый пациент войдёт в это учреждение. Мы будем принимать меры, чтобы ускорить этот процесс».