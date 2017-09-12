Первые 200 м деревянной тропы «Сарайское кольцо» построены на острове Ольхон

Первые 200 метров экскурсионной деревянной тропы, которая пройдет по Сарайскому пляжу на байкальском острове Ольхон, построены автором проекта Аркадием Калихманом на средства гранта «Ольхон – территория развития». Как рассказал 9 сентября 2017 года «Байкал Инфо» автор, недостроенную тропу уже обнаружили многочисленные туристы, особенно полюбили чинно прогуливаться по ней китайцы. Всего тропа будет длиной около 1800 м.

Деревянный настил попетляет по дюнам, где оборудуют несколько информационных стендов и две смотровые площадки, потом выйдет к Байкалу, здесь планируется сделать мини-резерваты растений, занесенных в Красную книгу Иркутской области, потом тропа вернётся к месту начала. Аркадий Калихман рассказал, что он не биолог и проект не имеет научной ценности. Проект направлен на то, чтобы сделать доступным для всех красоты Сарайской бухты и одновременно снизить антропогенную нагрузку на хрупкую природу. Гуляя по тропе туристы просто смогут разглядеть удивительные сосны и лиственницы, растущие в песчаных дюнах, среди них есть сосна, возраст которой насчитывается 426 лет, прочитать информацию о разных кронах деревьев. А также полюбоваться такими эндемиками Ольхона, как черплодник почтишерстистый и астрагал ольхонский. Предполагается, что по деревянной тропе смогут проехать и инвалидные коляски.

Средств, выделенных по гранту, хватит ещё примерно на 200 м тропы, на что строить её дальше, Аркадий Калихман не знает. Он рассчитывает, что проект будет снова поддержан общественной организацией «Новое поколение», которая стала победителем последнего конкурса президентских грантов. Проект реализуется вместе с Прибайкальским национальным парком, поскольку тропа проходит по его территории. На помощь ведомства также надеется автор идеи. В этом случае деревянная экскурсионная тропа «Сарайское кольцо» будет готова к туристическому сезону 2018 года и станет новой достопримечательностью острова.

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