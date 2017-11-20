Первую тысячу электронных больничных выдали в Иркутской области

Источник: Байкал Инфо 20/11/2017 - 16:46

В Иркутской области  66 медицинских организаций выдали первую тысячу электронных листков нетрудоспособности. Об этом 20 ноября 2017 года сообщила пресс-служба Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.

На 20 ноября соглашение о взаимодействии по реализации ЭЛН подписали более 8300 страхователей. Электронные листки приняли и оплатили такие крупные работодатели, как ООО «Востсибуголь»,  ООО «Иркутский масложиркомбинат», МУП «Управление капитального строительства», НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Иркутск - Пассажирский»  и другие.

С 1 июля 2017 года  медицинские учреждения России переходят на электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) – это больничный лист в электронном виде. Листок нетрудоспособности в форме электронного документа приобретает такой же юридический статус, как и бумажный листок. ЭЛН в отличие от бумажного листка нельзя потерять или подделать. Процедура внедрения электронного документа происходит только по мере готовности лечебных учреждений выдавать ЭЛН и соответственно,  готовности работодателей принимать электронные листки. До конца 2017 года к реализации ЭЛН подключатся все областные государственные медицинские организации Приангарья.

Фонд разработал интерактивные сервисы «Электронный кабинет Страхователя» и «Электронный кабинет застрахованного», которые расположены на едином портале электронных кабинетов ФСС РФ (cabinets.fss.ru). Используя эти ресурсы, страхователи и застрахованные лица смогут узнать всю оперативную информацию о листках нетрудоспособности, начисленных и выплаченных пособиях по ним.

Иркутское региональное отделение организовало семинары для страхователей, а также открыло горячие линии для консультирования страхователей, сотрудников медицинских учреждений и жителей Иркутской области по переходу на электронный листок нетрудоспособности. Номера телефонов горячей линии в региональном отделении: (3952) 25-96-01 – отдел страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; (3952) 25-96-02 – отдел информатизации.

Метки: Общество, Иркутская область, Иркутское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, Здравоохранение
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