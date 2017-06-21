Первоклассник утонул на озере в Тулуне

Источник: Байкал Инфо
21/06/2017 - 09:27

Мальчик 2008 г.р утонул в озере в 800 м от  нефтеперекачивающей станции в Тулуне. Как сообщает 21 июня 2017 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, по факту несчастного случая с первоклассником начата доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти школьника.

О несчастном случае с мальчиком в полицию Тулуна накануне сообщил его отец. Следователи установили, что на озеро, искусственно созданное на месте карьера и не предназначенное для купания, сын мужчины ушел вместе со знакомым мальчиком, который и сообщил о случившемся родителям утонувшего ребёнка. Тело мальчика без видимых признаков насильственной смерти было поднято из воды в результате поисковых мероприятий. Основная версия произошедшего - несчастный случай во время купания.

В рамках доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за организацию мест для купания.

Метки: Происшествия, Следственный комитет РФ, Тулун
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