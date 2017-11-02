Переулок Бурлова в Иркутске закроют для проезда в начале ноября

Движение транспорта по переулку Бурлова в Иркутске будет закрыто с 6.00 4 ноября до 20.00 5 ноября 2017 года. об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Ограничение связано с проведением строительных работ по возведению многоквартирного жилого дома.