Переулок Бурлова в Иркутске закроют для проезда в начале ноября

Источник: Байкал Инфо
02/11/2017 - 08:55

Движение транспорта по переулку Бурлова в Иркутске будет закрыто с 6.00 4 ноября до 20.00 5 ноября 2017 года. об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Ограничение связано с проведением строительных работ по возведению многоквартирного жилого дома. 

Метки: Общество, Администрация города Иркутска, Транспорт, Иркутск
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