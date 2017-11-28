Переселенцам из аварийного жилья в посёлке Тельма вручили ключи от новых квартир

Ключи жителям посёлка Тельма Усольского района, которые переезжают в новое жилье взамен аварийного, ключи вручила 28 ноября 2017 года министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина. Введён в эксплуатацию многоквартирный дом, 11 семей – участников программы расселения аварийного жилого фонда, признанного таковым на 1 января 2012 года – стали обладателями благоустроенных современных квартир.

«Здесь есть однокомнатные, двух- и трехкомнатные квартиры. Жилье комфортное, построено по современным технологиям. Установлены все приборы учета, вся сантехника, чистовая отделка выполнена. Все сделано для того, чтобы заехать и жить в комфортных условиях», - отметила Светлана Свиркина.

Общая площадь квартир в доме – 650 кв. м. Из областного бюджета направлено 13,2 млн рублей, 270 тыс. рублей – софинансирование местного бюджета.

С вводом многоквартирного дома программа расселений аварийного жилья в Тельме завершена. Кроме того, в Усольском районе будет введено ещё семь домов в поселке Новомальтинск, в которые переселятся 76 семей.