Перед назначением Руслан Болотов представится всем партийным фракциям ЗС

Руслан Болотов, которого губернатор Иркутской области выдвинул на пост председателя регионального правительства, перед сессией Законодательного собрания, где будет рассмотрена его кандидатура, проведёт встречи во всех четырёх фракциях ЗС. Об этом 20 сентября 2017 года заявил спикер Сергей Брилка. «Хочу, чтобы он убедил всех, что достоин», – сказал спикер. Сам лично он поддерживает Руслана Болотова, но, по словам спикера, «тайное голосование – интересная штука», его результат непредсказуем.

Председатель правительства Иркутской области, по словам Сергея Брилки, это самостоятельная личность, которая должна противостоять давлению со всех сторон, оперативно управлять областью, нести «мощнейшую ответственность».

Спикер поддержал введение новой должности – первого заместителя председателя правительства, чтобы у председателя была возможность ездить по области – знакомиться с проблемами на местах, бывать в Москве – вести переговоры с федеральными органами власти. «А сейчас председатель правительства не успевает поднять голову в собственном кабинете за оперативной работой», – сказал Сергей Брилка. Он пояснил журналистам, что Законодательное собрание по действующему уставу Иркутской области не будет иметь влияния на назначение на должность первого заместителя председателя правительства. «Но мы поработаем над этим вопросом», – сказал Сергей Брилка.

Фото с сайта правительства Иркутской области.