Пенсионеру в Иркутске выплатят 50 тыс. рублей за укусы собаки

Ленинский районный суд удовлетворил иск о взыскании с предпринимателя компенсации морального вреда, причиненного пенсионеру. Как сообщает 19 августа 2017 года прокуратура Иркутской области, пожилого мужчину покусала собака, ему определена компенсация в размере 50 тыс. рублей.

Установлено, что в сентябре 2016 года К. находился в СТО «Автодоктор» по ул. Новаторов в Иркутске, где на него напала сторожевая собака – кавказская овчарка. Она сильно искусала мужчину, он длительное время находился на лечении. Предприниматель – хозяин овчарки исковые требования не признал, заявив, что повреждения получены по вине самого потерпевшего из-за его невнимательности.

Суд обоснованно признал, что предприниматель – владелец собаки несёт полную ответственность за вред, причиняемый животным, являющимся источником повышенной опасности, обязан надлежащим образом оберегать посетителей станции от возможного причинения вреда окружающим.