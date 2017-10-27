Пенсионера из Мамско-Чуйского района осудили за убийство соседа

Источник: Байкал Инфо
27/10/2017 - 14:46

В Мамско-Чуйском районе осудили мужчину, который в декабре 2016 года застрелил соседа из пистолета. Как 27 октября 2017 года сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области, 65-летнего мужчину, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), приговорили к наказанию в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Во время расследование удалось выяснить, что в декабре 2016 года между пенсионером и его 58-летним соседом произошла ссора, в ходе которой осужденный несколько раз выстрелил в оппонента из пистолета «ПМ». Потерпевший скончался на месте происшествия. По показаниям осужденного, пистолет он нашел в лесу несколько лет назад и с тех пор хранил пистолет при себе. Следствием установлено, что мужчины жили на одной улице в поселке Мама и между ними часто происходили ссоры и скандалы.

Фото из архива ГУ МВД России по Иркутской области. 

Метки: Происшествия, Прокуратура Иркутской области, Криминал, Суды, Мамско-Чуйский район
Также в рубриках: 
В Иркутске осудили мужчину, который применял сексуальное насилие к ребенку
В Иркутске осудили двух мужчин, которые задушили знакомого и сбросили тело в Ангару
В Киренске осуждена женщина, чья маленькая дочь умерла от отсутствия лечения
Женщину и двух мужчин будут судить за ограбление пенсионера в Тайшетском районе
В Усть-Куте мужчина воровал деньги с карт с помощью компьютерного вируса
Исключить из фида:  0
Загрузка...