Пенсионера из Мамско-Чуйского района осудили за убийство соседа

В Мамско-Чуйском районе осудили мужчину, который в декабре 2016 года застрелил соседа из пистолета. Как 27 октября 2017 года сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области, 65-летнего мужчину, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), приговорили к наказанию в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Во время расследование удалось выяснить, что в декабре 2016 года между пенсионером и его 58-летним соседом произошла ссора, в ходе которой осужденный несколько раз выстрелил в оппонента из пистолета «ПМ». Потерпевший скончался на месте происшествия. По показаниям осужденного, пистолет он нашел в лесу несколько лет назад и с тех пор хранил пистолет при себе. Следствием установлено, что мужчины жили на одной улице в поселке Мама и между ними часто происходили ссоры и скандалы.

Фото из архива ГУ МВД России по Иркутской области.