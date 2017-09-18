Пенсионера и студента обманули мошенники в Иркутской области

Источник: Байкал Инфо
18/09/2017 - 08:35

В Иркутской области пенсионер и студент стали жертвами интернет-мошенников. Как сообщает 16 сентября 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, 64-летний мужчина нашёл на одном из сайтов объявление о продаже мобильного телефона. В переписке он договорился с продавцом о покупке и перевёл предоплату в 14 тыс. рублей. Две недели пенсионер ждал посылки, затем обратился в полицию

В Нижнеудинске в полицию обратился студент местного техникума, который также стал жертвой неизвестной мошенницы. Молодой человек нашёл в Интернете объявление о сдаче жилья в аренду, позвонил по указанному номеру и договорился с неизвестной женщиной о сделке. На указанный неизвестной номер он перечислил 5 тыс. рублей. после этого страница женщины была заблокирована, а её телефон стал недоступен.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.

Метки: Происшествия, ГУ МВД России по Иркутской области, Иркутская область, Криминал, Нижнеудинск
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