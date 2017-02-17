Партию некачественного инсулина изымают из аптек Иркутской области

Источник: Байкал Инфо
17/02/2017 - 08:43

Инсулин «Хумалог» серии С553546С оперативно изымают из аптек Иркутской области. Как сообщает 17 февраля 2017 года пресс-служба регионального министерства здравоохранения, от Росздравнадзора поступило указание о прекращении применения препарата по причине несоответствия количественному определению инсулина лизпро. Большая часть этого инсулина уже изъята из аптек, сейчас его забирают у льготников, получивших лекарство по федеральной программе.

Как подчёркивает министерство, в аптеках имеется достаточный запас аналогичных препаратов, для назначения которых в каждом индивидуальном случае необходимо обратиться к лечащему врачу. Соответствующий стандартам препарат «Хумалог» поступит в аптеки уже после 20 февраля.

Пациентам, имеющим домашние запасы инсулина «Хумалог», необходимо в ближайшее время сдать их в аптеки и получить качественный аналог. Проблем с заменой лекарства не возникнет. Все аптечные сети, задействованные в обеспечении населения инсулином, предупреждены и без задержек выдадут аналогичное средство. Министерство также оповестило всех врачей, назначающие препараты для получения пациентам.

Метки: Общество, Безопасность, Иркутская область, Министерство здравоохранения Иркутской области, Здравоохранение
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