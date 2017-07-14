Парламент Иркутской области отчитался о работе во II квартале 2017 года

Законодательное собрание Иркутской области разместило на официальном сайте отчёт о своей работе за второй квартал 2017 года. Отчёт также направлен средствам массовой информации региона. Как напоминает 14 июля 2017 года пресс-служба ЗС, решение об отправке отчёта в СМИ принял в апреле этого года спикер ЗС Сергей Брилка. По его собрания Иркутской области.

Сергей Брилка подчеркнул, что жители региона должно иметь максимальный доступ к информации о том, какие законы принимают депутаты, каковы показатели работы постоянных комитетов и комиссий ЗС, как парламент взаимодействует с другими ветвями власти муниципального, регионального и федерального уровней. Один из основных разделов отчета посвящен деятельности всех четырех депутатских фракций, работающих в региональном парламенте.

Напомним, в 2016 году по инициативе Сергея Брилки в ЗС была внедрена система мониторинга САЗД «Электронный парламент», где в свободном доступе размещены повестки всех ближайших заседаний парламента, тексты законопроектов, принятых постановлений и законов, есть версия для слабовидящих. Подобная система сейчас внедрена в Государственной думе РФ и в восьми регионах РФ. Иркутская область же стала первой по внедрению «Электронного парламента» в Сибирском федеральном округе. Все заинтересованные граждане, могут воспользоваться системой мониторинга «Электронный парламент» также на сайте Законодательного собрания области.

Сайт Законодательного собрания Иркутской области возглавил рейтинг информационной открытости сайтов областных парламентов РФ – данные были обнародованы в мае 2017 года. Рейтинг ежегодно с 2008 года составляет проектный центр «Инфометр», действующий на базе института развития свободы информации (Санкт-Петербург). При оценке уровня открытости эксперты центра анализируют 175 критериев, объединенных в тематические группы. Итоговым показателем становится «Коэффициент информационной доступности» (КИД). КИД сайта парламента Приангарья в 2017 году составил 98%. На втором месте – сайт Законодательного собрания Кировской области с КИД 97%, замкнул тройку лидеров портал Самарской губернской думы (95%). Для сравнения – средний процент информационной открытости сайтов законодательных органов государственной власти в РФ составил 59,5%.