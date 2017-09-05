Парковка возле детсада №156 в Топкинском в Иркутске появится до конца 2017 года

Автомобильная парковка появится возле детского сада № 156 в микрорайоне Топкинский в Иркутске до конца 2017 года. Об этом 5 сентября 2017 года сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на председателя комитета городского обустройства Елену Федорову. По ее словам, с мая по июль было проверено 108 школьных и дошкольных учреждений города – рассматривалось качество дорожной разметки, тротуаров, подъездных путей, наличие пешеходных переходов, оборудование дорожными знаками, в том числе наличие парковочных мест.

«Для обеспечения мер антитеррористической защищённости и противопожарной безопасности на сегодняшний день не предусмотрено размещение парковочных мест на территории школьных и дошкольных образовательных учреждений, а только на прилегающих территориях. По результатам выезда на 14 объектах школьного и дошкольного образования необходимо оборудовать парковки. Определены возможные места для их размещения, ориентировочно подсчитаны объемы работ и стоимость их выполнения», – подчеркнула Елена Федорова.

В ходе совещания также был рассмотрен вопрос незаконных парковок автомобилей на остановках общественного транспорта. Глава города предложил начальнику ОГИБДД МУ МВД совместно с общественниками разработать схему взаимодействия для фиксации подобных случаев и привлечения нарушителей к ответственности.

Фото с сайта администрации Иркутска.