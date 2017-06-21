Парк «Солнечная дорога» появится в Иркутске

Парк «Солнечная дорога» появится на правом берегу Иркутского водохранилища в районе ледокола «Ангара» в Иркутске. Об этом 21 июня 2017 года сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на мэра Дмитрия Бердникова. Он напомнил, что благоустройство территории началось в прошлом году в рамках частно-муниципального партнерства, этим летом завершится большая его часть.

Проект «Солнечная дорога» включен в программу «Формирование комфортной городской среды». «Наша основная задача - сделать привычную зону отдыха более удобной и комфортной для горожан», – отметил Дмитрий Бердников.

В рамках частно-муниципального партнерства в 2018 году планируется запустить речной трамвай между парком «Солнечная дорога» и пляжем на заливе Якоби. По словам представителя компании-партнера, трамвай уже приобретен, необходимо оформить документы и установить пирсы.

Фото с сайта администрации Иркутска.