Парасибириада впервые проходит в Иркутской области

Источник: Байкал Инфо
21/06/2017 - 17:30

Торжественное открытие спортивных игр Сибирского федерального округа среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата «Парасибириада – 2017», в которых принимают участие 124 спортсмена из 11 сибирских регионов, прошло 21 июня 2017 года на стадионе «Труд» в Иркутске. Парасибириада в СФО проводится в пятый раз, но Иркутская область принимает соревнования впервые. Как сообщает пресс-служба правительства Приангарья, для проведения спортивных игр приехала ведущий специалист отдела по подготовке к Паралимпийским играм аппарата Паралимпийского комитета России, главный классификатор РФ Гузель Идрисова из Санкт-Петербурга. 

На стадионе «Труд» 21 июня прошли соревнования по легкой атлетике – гонки на колясках, толкание ядра, прыжки в длину, метание копья и эстафета. Здесь же пройдут соревнования по пауэрлифтингу. Соревнования по настольному теннису, шашкам, дартсу и волейболу сидя 22 и 23 июня будут проходить в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный».

Спортсменов и зрителей приветствовала заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова: «Для многих из нас ваш пример является определенным ориентиром того, что физическая культура и спорт  позволяют достойно прожить эту жизнь: выйти из четырех стен, ездить на соревнования, активно заниматься, общаться, работать, создавать семьи. Если сравнивать первые Парасибириады с сегодняшней, то количество участников значительно увеличилось. Это говорит о том, что люди изменили свое отношение к себе и окружающим».

Как подчеркнул министр спорта Иркутской области Илья Резник, спортсмены Иркутской области представляют регион и Россию на соревнованиях различного уровня. В июле в Турции пройдут XXIII Сурдлимпийские летние игры, где спортсмены Приангарья будут бороться за медали в дзюдо, греко-римской борьбе, пулевой стрельбе и легкой атлетике. 

«Люди, которые пользуются инвалидными колясками и различными техническими средствами, могут заниматься спортом, работать, создавать семьи и быть всегда активными,  - сказал председатель ИООООО «Всероссийское общество инвалидов» Константин Шумков и добавил - На многих соревнованиях таких, как «ПараКрым», «ПараСочи», лидерами всегда являются наши сибирские команды, потому что в нас живет сибирский дух и сибирское здоровье».

Напомним, организаторы «Парасибириады – 2017» - общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов», Иркутская областная организация ООО «Всероссийское общество инвалидов», министерство спорта Иркутской области, администрация Иркутска.

Фото с сайта правительства Иркутской области.

Метки: Иркутская область, Министерство спорта Иркутской области, Правительство Иркутской области, Соревнования, Спорт, Сибирь
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