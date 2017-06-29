Памятный камень в честь основателей поселка Мама переехал на видное место

Камень-памятник в честь основателей Мамы переустановили в связи с 85-летием со дня присвоения населенному пункту статуса поселка городского типа. Об этом 29 июня 2017 года «Байкал Инфо» сообщил глава Мамского городского поселения Виктор Шпет. Он рассказал, что прежнее место для будущего памятника определили по инициативе геологов еще в 1968 году. Спустя год провели конкурс, где был выбран макет памятника, а после заложили камень, который должен был служить его основой. Сам монумент по неизвестным причинам так и не установили.

В 2017 году в связи с юбилейной датой по решению администрации Мамы камень-памятник переустановили. Он представляет собой цельную глыбу из кварца, полевого шпата и слюды. Виктор Шпет предположил, что она была привезена из рудника Луговка.

«Раньше памятник первопроходцам-основателям в виде камня был скрыт постройками. Поэтому мы вынесли его ближе к дороге, очистили, помыли, установили табличку с названием и облагородили площадку вокруг, сделали подход к нему», - пояснил глава поселения.

Торжественное открытие переустановленного памятника состоялось 11 июня возле открытой площадки РКДЦ «Победа».

Фото предоставлено администрацией Мамского городского поселения.