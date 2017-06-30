Памятник Герою Советского Союза установили в Тулунском районе

Памятник Герою Советского Союза Ивану Каторжному установили 22 июня 2017 года в селе Умыган Тулунского района. Как 30 июня «Байкал Инфо» рассказал председатель районного совета ветеранов Алексей Негожев, памятник установили на территории мемориала погибшим и участникам Великой Отечественной войны. Он представляет собой гранитную плиту чёрного цвета, изготовленную в форме прямоугольника с выступающей в верхней части звездой, на которой изображен портрет и инициалы героя. Памятник изготовили на средства депутата думы Тулунского района, мецената Юрия Тюкова и мэра Михаила Гильдебранта.

Иван Каторжный родился в Тулунском районе, участвовал в Великой Отечественной войне. С 12 по 14 октября 1944 года он, будучи помощником командира взвода 125 полка морской пехоты, участвовал в штурме крупного опорного пункта немецких войск – порта, расположенного в Баренцевом море в Мурманской области. Заменяя командира взвода, вместе со своим сослуживцем с боем прорвался в центр порта и водрузил Красное знамя. Став старшим сержантом, он был удостоен высшего военного звания Героя Советского Союза за мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками. После войны продолжил свою службу в рядах Военно-Морского флота СССР.

«В Тулунском районе еще трём героям Советского Союза не установили памятники. Их открытие было в плане подготовки к 75 годовщине окончания войны до сентября 2019 года. Однако по инициативе Юрия Тюкова два памятника уже установили в этом году, последний установим 2 сентября», – сказал Алексей Негожев. Также председатель районного совета ветеранов отметил, что к 75-летию окончания войны в планах установить мемориальные доски и именные таблички на домах, где живут участники, ветераны и дети войны, а также труженики тыла.

Фото председателя совета ветеранов Тулунского района Алексея Негожева.