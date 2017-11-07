Памятник дяде Стёпе установили в Усолье-Сибирском

Источник: Байкал Инфо
07/11/2017 - 10:59

Торжественное открытие трехметровой скульптурной композиции, посвященной герою стихотворения Сергея Михалкова «Дядя Стёпа», состоялось в Усолье-Сибирском возле межмуниципального отдела МВД России «Усольский». Как сообщает 7 ноября 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, автор памятника - признанный во всем мире скульптор из посёлка Тельма, неоднократный победитель российских и международных конкурсов по созданию ледяных, деревянных скульптур Иван Зуев.

Накануне в отделе полиции состоялась встреча руководства, личного состава отдела и скульптора. Начальник отдела МВД полковник Александр Кузнецов поблагодарил Ивана Зуева за сотрудничество. Юные жители Усолья и Усольского района с большим интересом восприняли появление в городе необычного памятника, который, по словам автора, будет радовать, вдохновлять и воспитывать не одно поколение усольчан.

фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.

Метки: Жизнь, ГУ МВД России по Иркутской области, Усолье-Сибирское
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