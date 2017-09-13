Палатки туристов на Сарайском пляже хотят вытеснить в северную часть

Источник: Байкал Инфо
13/09/2017 - 13:53

Туристов, которые отдыхают в палатках  в самом популярном месте байкальского острова Ольхон – на Сарайском пляже, в 2018 году планируется потеснить в северную часть пляжа, чтобы южную, примыкающую к посёлку Хужир, сделать полностью экскурсионной. Такую идею сейчас рассматривает ФГУП «Заповедное Прибайкалье», рассказал «Байкал Инфо» в начале сентября 2017 года представитель ведомства. Окончательное решение будет принято чуть позже.

Напомним, в южной части пляжа реализуется проект «Сарайское кольцо» - создаётся деревянная тропа для туристов при поддержке проекта «Ольхон – территория развития», получившего грант фонда «Перспектива». Тропа строится в сотрудничестве с Прибайкальским национальным парком. Как говорит создатель тропы, автор идеи Аркадий Калихман, такая тропа одновременно увеличивает рекреационную ёмкость пляжа и снижает антропогенную нагрузку на него. Уже построено 200 м тропы, всего она будет длиной в 1800 м, с двумя обзорными площадками и информационными стендами.

Учёный и эколог Виталий Рябцев, который проводил наблюдение на острове с 18 июня по 3 августа, насчитал в целом 870 палаток, 388 автомобилей (а также два мотоцикла, два квадроцикла, по одной моторной лодке, катамарану и жилому автоприцепу). На Сарайском пляже количество палаток чуть уменьшилось после введения в этом году запрета на въезд автомобилей: в 2016 году Рябцев насчитал 208 палаток и 79 автомобилей, в 2017 году – 152 и 76 соответственно.

Фото автора.

  • Брусницын Иван
Метки: Общество, Калихман Аркадий, Рябцев Виталий, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», Байкал, Туризм, Экология, Ольхонский район
Иллюстрации: 
Также в рубриках: 
Количество диких туристов на Ольхоне увеличилось до катастрофических масштабов
На Ольхоне появилась первая китайская гостиница
На Ольхоне заработала система раздельного сбора мусора
Сарайский пляж на Ольхоне будет закрыт для машин и квадроциклов летом 2016 года
Три парома будут возить людей и машины на остров Ольхон летом 2017 года
Исключить из фида:  0
Загрузка...