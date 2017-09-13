Палатки туристов на Сарайском пляже хотят вытеснить в северную часть

Туристов, которые отдыхают в палатках в самом популярном месте байкальского острова Ольхон – на Сарайском пляже, в 2018 году планируется потеснить в северную часть пляжа, чтобы южную, примыкающую к посёлку Хужир, сделать полностью экскурсионной. Такую идею сейчас рассматривает ФГУП «Заповедное Прибайкалье», рассказал «Байкал Инфо» в начале сентября 2017 года представитель ведомства. Окончательное решение будет принято чуть позже.

Напомним, в южной части пляжа реализуется проект «Сарайское кольцо» - создаётся деревянная тропа для туристов при поддержке проекта «Ольхон – территория развития», получившего грант фонда «Перспектива». Тропа строится в сотрудничестве с Прибайкальским национальным парком. Как говорит создатель тропы, автор идеи Аркадий Калихман, такая тропа одновременно увеличивает рекреационную ёмкость пляжа и снижает антропогенную нагрузку на него. Уже построено 200 м тропы, всего она будет длиной в 1800 м, с двумя обзорными площадками и информационными стендами.

Учёный и эколог Виталий Рябцев, который проводил наблюдение на острове с 18 июня по 3 августа, насчитал в целом 870 палаток, 388 автомобилей (а также два мотоцикла, два квадроцикла, по одной моторной лодке, катамарану и жилому автоприцепу). На Сарайском пляже количество палаток чуть уменьшилось после введения в этом году запрета на въезд автомобилей: в 2016 году Рябцев насчитал 208 палаток и 79 автомобилей, в 2017 году – 152 и 76 соответственно.

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