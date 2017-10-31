Пакеты услуг «Быть в плюсе» подготовил для предпринимателей Приангарья Ростелеком

Новые пакеты услуг для среднего и малого бизнеса Иркутской области «Быть в плюсе» вводит компания «Ростелеком». Как 25 октября 2017 года сообщила пресс-служба компании, решение «Быть в плюсе» включает в себя традиционный высокоскоростной Интернет и один из цифровых сервисов: «Виртуальную АТС», «Видеонаблюдение», «Управляемый Wi-Fi» или «Интерактивное телевидение для бизнеса». Единые пакеты позволят средним и малым предприятиям, домашним офисам и микрокомпаниям существенно сэкономить на Интернете и цифровых услугах, настраивая сервисы под конкретные задачи своего бизнеса. Клиент может подключить в рамках пакета по своему желанию Интернет и любую цифровую услугу.

Пакет «Предложить вовремя – быть в плюсе» позволяет получить бесплатный Интернет для сотрудников и клиентов, аналитику и статистику по пользователям, защиту от штрафов в соответствии с законодательством РФ и построение WI-FI-сети любого уровня. Пакет «Завладеть вниманием – быть в плюсе» дает широкий выбор ТВ-каналов в HD- формате для заведения, удобное управление, быстрый и оперативный монтаж и оборудование за 1 рубль.

Пакет «Не пропускать звонки – быть в плюсе» – это Интернет на нужной скорости и «Виртуальная АТС». Преимущества очевидны: бесплатное общение внутри компании по всей России, запись разговоров с клиентами, широкий выбор номеров, единый многоканальный номер с распределением звонков. Пакет «Контролировать ситуацию – быть в плюсе»: вместе с Интернетом клиенту предоставляется система видеонаблюдения, а именно – удаленный доступ из любой точки мира, уведомления о событиях, происходящих в помещении, надежная многоуровневая защита, снижение расходов на покупку оборудования и поддержку видео-сервисов.

«Мы стремимся помочь предпринимателю, предлагая ему доступные цифровые решения, построенные на основе традиционного доступа к сети Интернет. Ранее комплексные решения могли позволить себе лишь крупные компании, обладающие большим штатом IT-специалистов, – комментирует директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – Благодаря решению «Быть в плюсе», компании малого и среднего бизнеса получат дополнительный импульс для развития».

Узнать более подробную информацию о новых пакетных предложениях можно по телефону: 8 800 200 3000 или обратившись в любой офис продаж и обслуживания корпоративных клиентов ПАО «Ростелеком».