Пациент нанес повреждения работнику травмпункта в Братске

В Братске пациент нанес телесные повреждения медицинскому работнику одного из травматологических пунктов. Как 31 октября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, сейчас по данному факту полицейские проводят проверку, все участники инцидента установлены.

Источники в правоохранительных органах уточняют, что вполне возможно, что телесные повреждения медработнику были нанесены случай во время эпилептического припадка у пациента.

Фото из архива "Байкал Инфо".