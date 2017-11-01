Пациент нанес повреждения работнику травмпункта в Братске

Источник: Байкал Инфо
01/11/2017 - 09:16

В Братске пациент нанес телесные повреждения медицинскому работнику одного из травматологических пунктов. Как 31 октября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, сейчас по данному факту полицейские проводят проверку, все участники инцидента установлены.

Источники в правоохранительных органах уточняют, что вполне возможно, что телесные повреждения медработнику были нанесены случай во время эпилептического припадка у пациента.

Фото из архива "Байкал Инфо". 

Метки: Происшествия, ГУ МВД России по Иркутской области, Общество, Братск
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