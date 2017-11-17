Отвлечь иркутян от алкоголя походом в анатомический музей предлагает Роспотребнадзор

За 10 месяцев 2017 года в Иркутской области число случаев острых отравлений алкогольной и спиртосодержащей продукцией снизилось на 13,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону. При этом 91,6% смертельных отравлений в январе –сентябре произошли из-за того, что люди выпили слишком много алкоголя нормального качества.

Ситуация по заболеваемости хроническим алкоголизмом и связанными с этим негативными медико-социальными последствиями в Иркутской области по-прежнему негативная. Уровень первичной заболеваемости является одним из наиболее высоких в стране и превышает среднероссийский в 1,6-2 раза.

При этом санитарные врачи отмечают, что есть позитивные изменения благодаря введению дополнительных мер по ограничению розничной продаже алкоголя – по месту, по времени, а также запрета рекламы этой продукции. В 2011 – 2016 гг. зарегистрировано снижение уровня потребления спиртного в Иркутской области на 36%, снизилось число случаев острых отравлений алкогольной и спиртосодержащей продукцией на 21,6%.

Показатель первичной заболеваемости хроническим алкоголизмом снизился в 1,6 раза, в т.ч. среди молодежи 18-19 лет – в 2,9 раза (с 84 чел. до 24 чел.), 20-39 лет – в 1,4 раза (с 1175 чел. до 795 чел.). С 2012 года не регистрировались случаи заболеваемости хроническим алкоголизмом среди детей (в предыдущие годы – по 4- 6 новых случаев ежегодно). Не регистрировались случаи заболеваемости хроническим алкоголизмом среди подростков (2015 г. – один случай, в предыдущие годы 40 – 80 новых случаев ежегодно). Снизилась смертность населения трудоспособного возраста (на 12,4%). Увеличилась продолжительность жизни населения с 66,32 года в 2012 г. до 68,2 года в 2016 г.

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области поддерживает ограничение продаж алкоголя по времени, уменьшение количества торговых точек, реализующих алкогольную продукцию, усиление мер по противодействию незаконному обороту спиртосодержащей продукции.

Опыт работы в разных странах по информированию населения свидетельствует о высокой эффективности наглядного примера последствий употребления спиртного на здоровье человека и его потомства. Роспотребнадзор предлагает проводить экскурсии с лекциями в анатомическом музее Иркутского государственного медицинского университета.