Отремонтирован участок дороги Братск – Усть-Илимск

Участок автодороги Братск – Усть-Илимск протяжённостью восемь километров отремонтирован и прошёл приёмку, сообщает 10 ноября 2017 года пресс-служба правительства Иркутской области. Как рассказал заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Евгений Липатов, в этом году в рамках государственной программы «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» выполнен ремонт на участке с 213 по 221 км. На это из бюджета региона было выделено 160 млн рублей.

Проведено восстановление асфальтобетонного покрытия, отремонтированы и установлены новые павильоны на автобусных остановках. Кроме того, выполнены работы для снижения аварийности движения: установлены новые дорожные знаки, пластиковые сигнальные столбики, нанесена дорожная разметка.

Как пояснили в минстрое, ежегодно ведутся работы и по выборочному восстановлению дорожного покрытия. В 2017 году такие работы проводились на участках дороги с 164 по 173 км.

Жалобы на состояние дороги Братск – Усть-Илимск от жителей поступали во время прямой линии губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Люди писали о том, что дорога в плачевном состоянии и спрашивали, когда её восстановят. Уже на следующий год, по поручению губернатора, запланировано проведение капитального ремонта дороги на участке с 185 по 190 км с вводом пяти километров в 2019 году. В 2018 году будут продолжены ремонтные работы в Усть-Илимском районе – на участке 221-230 км. В Братском районе в рамках содержания дорог будет обновлено дорожное покрытие на участке с 22 по 27 км.