Отпраздновать Новый год по-народному зовут маленьких жителей Иркутской области

Новогодние театрализованные представления для школьников и малышей с 22 по 29 декабря 2017 года пройдут в отделах истории и природы Иркутского областного краеведческого музея и культурно-просветительском центре им. святителя Иннокентия (Вениаминова).

В отделе истории ребята поучаствуют в «Сибирских новогодних развлечениях» и познакомятся с традициями празднования Нового года у разных народов Восточной Сибири и Азии. Главный герой программы – символ Иркутска и области – Бабр. Посетителей отдела природы ждет новогоднее представление «Как медведь еловую рощу спас» по мотивам сказки иркутской писательницы Софьи Бунтовской. Все желающие смогут принять участие в веселых играх и конкурсах.

Впервые пройдут новогодние мероприятия для детей села Анга Качугского района в культурно-просветительском центре им. святителя Иннокентия (Вениаминова). Ребята встретятся «У рождественской елки», узнают историю Рождества, познакомятся с народными традициями и играми.

Принимаются коллективные заявки. Записаться можно по телефонам: 33-34-49 (отдел истории); 34-28-32 (отдел природы), Культурно-просветительский центр имени святителя Иннокентия - 89501262130. Адреса: отдел истории – ул. Карла Маркса, 2, отдел природы – ул. Карла Маркса, 11, Культурно-просветительский центр имени святителя Иннокентия (Вениаминова) – село Анга Качугского района Иркутской области. Стоимость билетов – от 200 до 250 рублей.