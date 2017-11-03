Отметить День народного единства пробежкой в купальнике зовут иркутян

Клуб зимнего плавания и закаливания «Прибайкальцы» приглашает жителей Иркутска отметить День народного единства 4 ноября 2017 года пробежкой в купальнике по набережной Ангары. Как сообщает руководитель клуба Андрей Бугай, также все желающие могут искупаться в реке.

Сбор состоится в 10.45 около памятника Александру III. Организаторы акции таким образом пропагандируют среди населения Иркутской области здоровый образ жизни, привлекают к закаливанию и зимнему плаванию.