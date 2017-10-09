Отличать фальшивые деньги научат иркутян в Банке России

День открытых дверей Сибирского ГУ Банка России пройдёт 14 октября 2017 года в отделении по Иркутской области по адресу в Иркутске: ул. Ленина, 16. Как сообщает пресс-служба отделения, с 10.00 до 18.00 в фойе исторического здания все желающие смогут узнать, по каким признакам можно определить фальшивые банкноты, куда можно сдать поврежденные деньги и как 25-ти рублевыми монетами можно рассчитаться в магазине. Вся информация будет представлена на стендах, а на вопросы посетителей ответят консультанты.

Гости Дня открытых дверей увидят, как работают эксперты по исследованию денежных знаков, а также получат возможность проверить свои наличные деньги на специальном оборудовании. Самые юные гости смогут поучаствовать в занимательной финансовой викторине. Активные и внимательные участники викторины получат памятные сувениры от Банка России.

По предварительной записи можно будет пройти в зону, закрытую во все остальные дни. Участников экскурсионной программы ожидают интересные лекции, знакомство со старинными монетами и купюрами, а также с разными видами денежной техники. Перед входом в музей будет размещена выставка детского рисунка по банковской тематике.

Узнать время проведения мероприятий и записаться на экскурсионную программу Дня открытых дверей можно по телефону: (3952) 25-49-90 ежедневно в рабочие дни с 9:00 до 17:00. Регистрация будет открыта с 9 октября и завершится с окончанием мест на экскурсии, количество которых ограничено. Для прохода в контрольную зону (осмотр музейной экспозиции и прослушивание лекций) наличие паспорта обязательно.

Фото из архива "Байкал Инфо".