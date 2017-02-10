Открыта ледовая переправа на байкальский остров Ольхон

По льду Байкала 10 февраля 2017 года открыта официальная переправа на остров Ольхон. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, ледовая трасса «Куркут – Иркутская губа» – самая протяженная переправа в регионе, её длина составляет 11 км. До открытия дороги жители острова и туристы переправлялись на судах на воздушной подушке, работавших по договору с администрацией Ольхонского района.

Первой совершила поездку на остров и обратно комиссия, в состав которой вошли специалисты Дорожной службы Иркутской области, сотрудники государственной инспекции по маломерным судам, ГИБДД и работники администрации района. Они проверили соответствие ледовой дороги требованиям безопасности. Были проведены контрольные замеры толщины льда, наличие и состояние разметочных вешек, информационных знаков, пунктов обогрева, пропускных пунктов и аварийно-спасательного инвентаря.

Главный государственный инспектор Иркутской области по маломерным судам Дмитрий Миронов сказал: «Толщина льда на переправе - около 60 см. По ней разрешено двигаться транспортным средствам общей массой не более 10 тонн. Самовольный выезд на лед большегрузов чреват трагедией».

По ледовой трассе можно ездить круглосуточно со скоростью не более 10 км/ч, о чём водителям напоминают специальные знаки, установленные на подъездах к ней. Края дороги обозначены ограничительными вешками, окрашенными светоотражающей краской, на въездах установлены щиты со спасательными средствами.

Спасатели настоятельно не рекомендуют выезд за пределы трассы из-за большого количества трещин, нажимов и торосов. С информацией об опасных местах на Байкале можно ознакомиться с помощью карт, размещенных на съездах. Проверка безопасной эксплуатации ледовой переправы, отслеживание изменения толщины и структуры льда будет вестись ежедневно.