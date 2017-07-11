Открыть филиал Иркутского диагностического центра в Братске планируют в январе 2018 года

Источник: Байкал Инфо
11/07/2017 - 08:49

Открытие филиала Иркутского диагностического центра в жилом районе Энергетик в Братске запланировано на январь 2018 года. Об этом 10 июля 2017 года сообщает пресс-служба администрации города и напоминает, что строительство учреждения было начато в марте этого года. В нём будут оказывать медицинскую помощь жителям Братска, Усть-Илимска, Железногорска-Илимского, Усть-Кута, Тулуна, Братского, Усть-Илимского, Нижнеилимского, Усть-Кутского и Тулунского районов.

По информации ЗАО «Управляющая компания «ВостСибСтрой», сейчас завершается очередной этап строительства филиала. Подрядная организация ООО СК «ВостСибСтрой» на 100% завершила возведение монолитного каркаса и на 80% устройство кирпичной кладки стен в 3 и 4 блоках. В инфекционном корпусе завершены работы по усилению фундамента и перегородок. В 1 блоке построен цоколь, начинается возведение первого этажа. Готовность внутренних инженерных сетей — 50%. На этой неделе строители приступают к устройству кровли и отделочным работам внутри зданий.

Изображение с сайта администрации Братска.

Метки: Общество, Администрация города Братска, Здравоохранение, Братск
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