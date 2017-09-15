Открылся II Братский экономический форум

В Братске 15 сентября 2017 года состоялась церемония открытия II Братского экономического форума, который проходит под девизом «Объединяя возможности». В форуме принимают участие 127 предприятий и организаций Иркутской области и ряда других регионов России (Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск и др.). Общее количество зарегистрированных участников - 275. В выставочной программе форума представлены экспозиции 35 предприятий и организаций. Об этом сообщает пресс-служба Братска.

В работе форума принимают участие представители ряда муниципалитетов севера Иркутской области: мэр Усть-Илимского района Яков Макаров, мэр Чунского района Валерий Тюменцев, и.о. мэра Тайшетского района Михаил Малиновский, заместитель мэра Нижнеилимского района по вопросам экономики и финансам Галина Казак, заместитель главы Железногорска-Илимского Никита Найда, заместитель главы Братского района по промышленности и жилищной политике Александр Насонов. Основные спикеры форума из Москвы: российский экономико-географ, специалист в области социально-экономического развития, доктор географических наук, профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич; разработчик стратегий, фасилитатор сессий стратегического планирования, независимый директор ряда компаний, консультант ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» Демид Голиков; директор Фонда развития медиапроектов и социальных программ Gladway, один из основателей профессионального рынка фандрайзинга Владимир Вайнер.

На выставке открыты экспозиции ведущих градообразующих предприятий Братска - ПАО «РУСАЛ Братск» и филиала Группы «Илим» в Братске, представлена продукция ряда важнейших предприятий городской инфраструктуры: ЗАО «Гелиос», ООО «Комбинат «Братскжелезобетон», ООО «Рубеж НПО», ООО «БМУ «Гидроэлетромонтаж» и др. Представлены производители и поставщики услуг из Братска, Усть-Илимска, Усолья-Сибирского, Братского, Усть-Кутского и Усть-Илимского районов. Большой интерес со стороны участников форума вызвал индустриальный технопарк «Усолье-Промтех». Площадка предназначена для развития промышленных проектов в области машиностроения, химпроизводства, лесопереработки и IT. Представители компании «Энерготехномаш» рассказали гостям о своей продукции: современных высокоэффективных котлах, которые работают на щепе. Гости из Братского района - фирма «КомпАр» - рассказали о преимуществах композитной арматуры, которую изготавливают из смолы и стекловолокна. По многим параметрам она превосходит металлическую, в частности прочнее ее в 2,5 раза. ООО «Охотничье и рыболовное хозяйство» из Братска производит так называемые евродрова - экологически чистое альтернативное топливо из спрессованных опилок. Его преимущества — высокая теплоотдача, низкая стоимость, удобство хранения и транспортировки. Компания «Высокий стиль», выпускающая качественные и недорогие окна, двери, витражи, презентовала на форуме светопрозрачные конструкции, профильные системы «Рехау». Братская агрофирма «Ангара» представила экологически чистую молочную и кисломолочную продукцию.

Участников форума ожидает насыщенная деловая программа: выступят спикеры федерального и регионального уровня, состоится подписание ряда соглашений, производители представят свой потенциал новым партнерам и проверенным клиентам, пройдут мастер-классы и лекции для представителей бизнеса и муниципалитетов. В рамках ярмарочной программы будет представлен широкий ассортимент продукции местных товаропроизводителей по сниженным ценам.

Справка. Цель форума – укрепление связей бизнеса и местных органов власти северных территорий Иркутской области. Площадка форума позволяет вести прямой диалог представителей деловых кругов, бизнеса, органов власти и экспертного сообщества, продемонстрировать основные достижения в развитии экономического потенциала территорий, поднять насущные проблемы как предпринимательского сообщества, так и местных органов власти.