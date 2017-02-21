Отделение паллиативной помощи детям откроют в Иркутске к сентябрю 2017 года

Детское отделение паллиативной помощи хосписного типа откроют на базе одного из домов ребёнка в Иркутске к сентябрю 2017 года. Об этом 21 февраля 2017 года сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на заявление министра здравоохранения региона Олега Ярошенко. Для проведения капитального ремонта здания, приобретения оборудования, переобучения персонала из областного бюджета выделено 7,5 млн рублей. Первоначально планируется создать 25 хосписных коек.

В отделение паллиативной помощи в первую очередь будут поступать дети из региональных домов-интернатов для детей с инвалидностью. Такие дети не могут находиться в учреждениях министерства социального развития, опеки и попечительства, поскольку нуждаются в постоянном медицинском уходе. Работников создаваемого отделения планируется отправить на переподготовку в Санкт-Петербург.

На базе отделения планируется создать выездную медицинскую бригаду оказания паллиативной помощи детям. Как сообщила заместитель министра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая, выездная бригада будет оказывать паллиативную помощь не только детям в семьях, но будет выезжать во все учреждения соцзащиты.

Как рассказал на совещании у губернатора Иркутской области Сергея Левченко первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства региона Алексей Макаров, сейчас дети-инвалиды, страдающие хроническими психическими заболеваниями, проживают в Иркутской области в четырех детских домах-интернатах для умственно отсталых детей. Среди них есть те, кого необходимо в оперативном порядке переводить в организации здравоохранения. «Мы должны понять, сколько у нас таких детей, и решать эту проблему пошагово. Эти дети в связи с состоянием здоровья могут периодически находиться то в одних учреждениях, то в других, поэтому необходимо создать механизм очень оперативного реагирования, в интересах максимально комфортного проживания этих детей», - подчеркнул глава области.