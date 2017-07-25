Отбор на конкурс «Мисс Россия 2018» пройдёт в Иркутске 28 июля

Открытый кастинг на конкурс «Мисс Россия 2018» начнётся в 19:00 28 июля 2017 года в Иркутске в ТРК Комсомолл. Как сообщают организаторы, в региональном этапе отбора приглашают участвовать девушек модельной внешности в возрасте от 17 до 23 лет и ростом от 170 см. С собой им нужно принести туфли на каблуке и раздельный купальник для фотосессии. Для дефиле перед жюри всем участницам предоставят топ и шорты. Участниц и финалисток кастинга ждут подарки от партнёров мероприятия.

В состав жюри открытого кастинга войдут региональный менеджер национального конкурса «Мисс Россия» Анастасия Прокопец, генеральный директор сети ТРК «КомсоМОЛЛ» Дмитрий Диденов, руководитель модельного агенства «Академия красоты» Виктория Калашникова, директор event-агенства «Аврора» Антон Кельберг, киноактриса Татьяна Скороходова, PR-менеджер конкурса «Мисс Россия» Екатерина Макарова.

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