Отбор на конкурс «Мисс Россия 2018» пройдёт в Иркутске 28 июля

Источник: Байкал Инфо
25/07/2017 - 10:15

Открытый кастинг на конкурс «Мисс Россия 2018» начнётся в 19:00 28 июля 2017 года в Иркутске в ТРК Комсомолл. Как сообщают организаторы, в региональном этапе отбора приглашают участвовать девушек модельной внешности в возрасте от 17 до 23 лет и ростом от 170 см. С собой им нужно принести туфли на каблуке и раздельный купальник для фотосессии. Для дефиле перед жюри всем участницам предоставят топ и шорты. Участниц и финалисток кастинга ждут подарки от партнёров мероприятия.

В состав жюри открытого кастинга войдут региональный менеджер национального конкурса «Мисс Россия» Анастасия Прокопец, генеральный директор сети ТРК «КомсоМОЛЛ» Дмитрий Диденов, руководитель модельного агенства «Академия красоты» Виктория Калашникова, директор event-агенства «Аврора» Антон Кельберг, киноактриса Татьяна Скороходова, PR-менеджер конкурса «Мисс Россия» Екатерина Макарова. 

Изображение с сайта.

Метки: Общество, Конкурс, Россия, Иркутск
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