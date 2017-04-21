От клещевого энцефалита защищены работники ВСЖД

Перед началом летнего сезона против клещевого энцефалита были привиты более 7,2 тыс. работников ВСЖД. Из них более тысячи прошли первичную вакцинацию и свыше 6,2 тыс. – ревакцинацию. Массовая прививочная кампания работников, имеющих риск заражения, накануне активации природно-очаговой вирусной инфекции на магистрали проводится ежегодно. Об этом 21 апреля 2017 года сообщает пресс-служба ВСЖД. В нынешнем году для приобретения препарата российского производства ВСЖД выделила 4,9 млн рублей.

Вакцина, не содержащая антибиотиков и консервантов, обладает высокой эффективностью против вируса клещевого энцефалита и не имеет ограничений на применение в сезон заражения.

Иммунизация проводится работникам группы риска: обходчикам путей, составителям поездов, дежурным по станциям и переездам, и другим представителям различных должностей железнодорожного транспорта, входящих в специальный перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации против клещевого вирусного энцефалита. Кроме того, все сотрудники ВСЖД, работающие в природных очагах, обеспечиваются защитной спецодеждой и репеллентами. В трудовых коллективах медиками проводится санитарно-просветительская работа.

В загородных летних оздоровительных и спортивных учреждениях дороги применяются соответствующие меры по преобразованию окружающей среды – санитарная очистка от бытового и строительного мусора, сухостоя и валежника, противоклещевая обработка спортивных трасс и территорий. К началу заездов в лагеря и санатории в необходимом количестве снабжаются средствами экстренной профилактики.