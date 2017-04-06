Освободившимся осужденным помогут с жильем и найти работу в Иркутской области

Юридическую помощь и помощь в трудоустройстве будут оказывать людям, освободившимся из мест лишения свободы, в Иркутской области. Как 5 апреля 2017 года сообщила пресс-служба ГУФСИН России по региону, учреждение и благотворительный фонд имени Николая Кончакова подписали соглашение о сотрудничестве. Они договорились оказывать юридическую, психологическую и социальную помощь осужденным и людям, освободившимся из мест лишения свободы.

Стороны будут совместно разрабатывать и реализовывать программы социальной реабилитации осужденных. Кроме того, ГУФСИН будет направлять в фонд освобождающихся осужденных без определенного места жительства для трудоустройства и временного проживания, информировать фонд о людях, стоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции и нуждающихся в помощи.

В свою очередь фонд будет обеспечивать временное проживание освобождающихся осужденных (при наличии свободных мест), участвовать в занятиях по подготовке осужденных к освобождению, оказывать им юридическую, психологическую и социальную помощь, содействовать в решении жилищных проблем и трудоустройстве после освобождения.

В рамках сотрудничества члены благотворительного фонда уже посетили ряд исправительных учреждений, в том числе ИК-4 и КП-51 п. Плишкино Иркутского района, ИК-14 г. Ангарска, ИК-11 и ИК-40 п. Бозой Эхирит-Булагатского района. На встречах с осужденными члены фонда рассказывали о видах оказываемой помощи, а также проводили юридические консультации. Всем осужденным были вручены памятки с контактными данными фонда.

Фото с сайта ГУФСИН России по Иркутской области.