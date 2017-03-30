Осужденный сбежал из колонии-поселения в Иркутской области

В Иркутской области ищут осужденного Александра Щеблыкина, который скрылся в неизвестном направлении с территории колонии-поселения № 39 в пос. Улькан Казачинско-Ленского района. Как сообщает 30 марта 2017 года пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области, его пропажу обнаружили вечером 29 марта при съёме с работ. Правоохранители занимаются поиском осужденного по ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища) и ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Жителей Иркутской области также просят оказать помощь в его розыске.

Осужденный Щеблыкин А., ранее неоднократно судимый за кражи, является уроженцем Ангарска, отбывает наказ разыскиваемого: рост 174 см., волосы темно-русые с проседью, был одет в черную кожаную куртку, черную вязаную шапку, серые джинсы и черные кроссовки.

Граждан, владеющих сведениями о возможном местонахождении разыскиваемого, просят незамедлительно обратиться в полицию 02 или дежурную часть ГУФСИН России по Иркутской области по тел. (3952) 33-97-56 или отдел розыска ГУФСИН России по Иркутской области по тел.: (3952) 26-81-34, 26-81-45.

Справка. В колонии-поселении № 39 содержатся граждане, осужденные за совершение умышленных преступлений небольшой и средней тяжести. Они содержатся без охраны, но под надзором администрации, пользуются правом свободно перемещаться по территории учреждения и покидать ее с разрешения администрации, могут носить гражданскую одежду.