Остановлена незаконная добыча гравия на берегу Ангары в Усолье-Сибирском

Незаконную добычу гравия, которая велась в водоохранной зоне Ангары в Усолье-Сибирском, остановили иркутские активисты Общероссийского народного фронта совместно с полицией. Об этом 6 сентября 2017 года сообщает пресс-служба ОНФ. Работы в карьере велись без каких-либо разрешительных документов, в нарушение Водного кодекса России.

Как рассказал координатор группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Иркутской области Сергей Апанович, в региональное отделение обратились жители Усолья-Сибирского, возмущенные открытым нарушением природоохранного законодательства. Когда участники рейда прибыли на площадку около усольской лодочной станции, то обнаружили работающий экскаватор и готовый к отправке большегрузный автомобиль. Водитель машины пояснил, что за день сделал уже по меньшей мере четыре рейса с грузом.

«Работы велись прямо на берегу: по оценкам экспертов, уже вывезены десятки кубометров песчано-гравийной смеси. В результате образовался котлован внушительных размеров – 17 метров в длину, шесть в ширину, два в глубину. Экскаваторным ковшом нарушители зачерпывали гравий не просто на берегу, а непосредственно из воды», - рассказал Сергей Апанович. Участвующие в рейде сотрудники отдела полиции поместили технику на штрафплощадку и начали проверку в отношении лиц, осуществлявших добычу гравия. Один из работников попытался объяснить общественникам, что ведущиеся работы якобы необходимы для расширения стоянки судов. Но общественники заявили, что для подобных работ требуется документация, подготовленная в утвержденном порядке и не нарушающая природоохранное законодательство.

«Мы сразу же обратились в службу по охране природы и озера Байкал. Материалы рейда сейчас изучают Усольский ОБЭП и надзорные органы, они дадут правовую оценку зафиксированному нарушению, будет также оценен нанесенный природе ущерб», - сказал эксперт.

Фото ОНФ.