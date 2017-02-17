Особое внимание уделят восьми районам Иркутской области, подверженным паводкам

Подготовка Жигаловского, Качугского, Чунского, Казачинско-Ленского, Тайшетского, Усть-Кутского, Киренского и Катангского районов, наиболее подверженных паводкам, находится на особом контроле. Об этом 17 февраля 2017 года сообщила пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на министра имущественных отношений региона Владислава Сухорученко. Для организации контроля выполнения противопаводковых мероприятий планируется создать восемь межведомственных оперативных групп КЧС. В зону повышенного риска попадает 57 населенных пунктов с прогнозной численностью пострадавшего населения около 17 тыс. человек.

Напомним, всего на проведение противопаводковых мероприятий в этом году из бюджета региона будет выделено почти 10 млн рублей. Средства предусмотрены на закупку взрывчатых веществ и проведение взрывных работ, проведение снегомерных работ в бассейнах паводкоопасных рек региона. Учтены также расходы на использование воздушных судов для проведения гидрологических обследований, эвакуацию населения и доставку грузов для пострадавшего населения.

«Опыт прошлых лет показал эффективность проведения превентивных мероприятий по ослаблению ледовых полей методом распиловки и чернения льда на затороопасных участках рек. В связи с этим предупредительные мероприятия запланированы во всех паводкоопасных районах Иркутской области», – отметил Владислав Сухорученко.

Фото с сайта правительства Иркутской области.