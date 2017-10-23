Основные проблемы Куйтунского и Тулунского районов обсудили на семинаре Законодательного собрания

При распределении дополнительных доходов бюджета Иркутской области в 2017 году средства вкладывались в основном в социальную сферу, это позволило сдвинуть с мёртвой точки вопросы, которые не решались годами, заявил депутат Законодательного собрания Геннадий Нестерович на семинаре для депутатов дум поселений Куйтунского и Тулунского районов, который прошёл 20 октября. «Проводится капремонт, ведётся строительство школ, детсадов, клубов, дорог и коммуникаций. Главам поселений необходимо правильно и вовремя оформлять все заявки, проектно-сметную документацию, чтобы социальные объекты учитывались при работе над областным бюджетом», - сказал депутат.

Представители минфина и минэкономразвития Иркутской области рассказали депутатам местных дум о том, как распределяются средства из областной казны в бюджеты районов и поселений, о возможности получения дополнительных средств по различным государственным программам. Геннадий Нестерович отметил, что это одна из самых важных тем, поскольку на сегодняшний день не до конца финансируются полномочия территорий. Нехватка средств в муниципалитетах составляет 6,7 млрд рублей, эта сумма будет учтена при корректировке бюджета в начале ноября. Геннадий Нестерович рекомендовал главам и депутатам поселений и районов внимательно рассмотреть расходы, обратить внимание на возможность получать дополнительные доходы. В частности, он напомнил, что пожелания с мест могут быть реализованы в рамках программы «Народные инициативы», финансирование которой на 2018 год предполагается увеличить

Множество вопросов у депутатов двух районов были связаны со сферой образования. Например, школе села Каразей Куйтунского района требуются школьные автобусы, кроме того, у большинства школ не хватает средств на оплату Интернета для компьютерных классов, а кое-где эти классы вообще отсутствуют. Отдельным важным вопросом стало потенциальное закрытие аграрного техникума в Тулуне. Как «Байкал Инфо» прокомментировала председатель думы Куйтунского района Любовь Молоцило, там обучают сельскохозяйственным специальностям, например, трактористов, которые так нужны районах с развитым сельским хозяйством. На семинаре председатель думы попросила Геннадия Нестеровича передать просьбу не закрывать техникум министру образования Иркутской области Валентине Перегудовой. «Давайте соберёмся и примем достойное решение», – сказала Любовь Молоцило.

Кроме того, на семинаре обсуждалось состояние здравоохранения Иркутской области, поддержка некоммерческих организаций, развитие культуры и дорожного хозяйства, региональной системы образования. Мэр Куйтунского района Андрей Полонин выразил благодарность ЗС за организацию семинара и отметил участие региональных парламентариев в жизни территории. «Совместными усилиями второй раз за три года Куйтунский район занял первое место по Иркутской области по производству сельхозпродукции, в планах – выход на международные рынки, с этой целью делегация района встречалась с представителями Монголии», – сказал Андрей Полонин.