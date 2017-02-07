Оштрафована компания, использующая фото главного онколога Приангарья в своей рекламе

К административной ответственности была привлечена компания «Медиа Сейл», использующая имя и фотографии главного онколога Иркутской области Виктории Дворниченко в рекламе урологических пластырей в Интернете. Об этом сообщил врио руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы Иркутской области Александр Кулиш на пресс-конференции 7 февраля 2017 года. После первого неисполнения предписаний, выданных УФАС, компания сменила название, пытаясь уйти от ответственности. Но ей это не удалось, и 9 января 2017 года был назначен штраф в размере 100,5 тыс. рублей.

Это не единственный случай использования имени Виктории Дворниченко в рекламе в Интернете. «История с незаконным использованием моего имени и фотографии тянется уже несколько месяцев. Сначала мои друзья увидели в Интернете рекламу каких-то пластырей от простатита от моего имени, позвонили, рассказали. Я со своими помощниками сама пыталась выйти на рекламодателей, но объяснять нам никто и ничего не стал», - цитирует главврача официальный сайт Иркутского областного онкологического диспансера.

Реклама якобы от лица Виктории Дворниченко также размещается на различных рекламных сайтах, регистраторы которых находятся в Москве, сейчас УФАС Иркутской области готовит соответствующие документы в Роскомнадзор для принятия мер по закрытию сайтов, сообщил Александр Кулиш.