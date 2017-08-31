Осень в Иркутской области начнётся теплом

Первый день осени 2017 года в Иркутской области ожидается тёплым. Как сообщает Иркутскгидромет, 1 сентября прогнозируется переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы. Утром при прояснении туман. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, ночью в южных районах юго-восточный 4-9 м/с. Температура ночью +9,+14, в пониженных формах рельефа +2,+7, днём +19,+24, при облачной погоде +10,+15.

В Иркутске – переменная облачность, ночью и днём без осадков, вечером небольшой дождь, ветер юго-восточный 3-8 м/с, с переходом днём на западный, северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +8,+10, днём +21,+23.